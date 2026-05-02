İzmir'de silah operasyonu: 3 gözaltı

İzmir'in Bornova ilçesinde polisin 2 evde yaptığı aramalarda 7 ruhsatsız tabanca ve 4 pompalı tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatleri sıralarında İnönü Mahallesi'nde H.Y. ile Ş.Y.'nin evlerinde arama yaptı.

H.Y.'nin evinde 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ile 9 mm ve 7,65 mm çapında toplam 81 tabanca mermisi ele geçirildi.

Ş.Y.'nin evinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ile 9 mm ve 7,65 mm çapında toplam 123 tabanca mermisi bulundu.

Olayla ilgili H.Y., Ş.Y. ve R.Y.I., ekipler tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler soruşturmanın sürdüğü bildirildi.