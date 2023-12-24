İzmir'de silah ticareti yapan çete çökertildi: 2 tutuklama

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, silah kaçakçılığı yapan çete çökertildi. 2 şüphelinin tutuklandığı operasyonda 16 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir'de Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ilçede silah kaçakçılığı yapan çete tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, bugün belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 16 adet ruhsatsız tabanca, farklı ölçülerde toplam 224 fişek, 2 muşta, 1 bıçak, 7 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.A., M.K., F.Y. ve M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve M.K. tutuklanırken, F.Y. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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