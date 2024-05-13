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İzmir'de silah ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 13.05.2024 13:43
  • Giriş: 13.05.2024 13:43
  • Güncelleme: 13.05.2024 13:43
Kaynak: AA
İzmir'de silah ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, Bornova ilçesinde yaptığı asayiş uygulamasında 2 şüpheli üzerinden 2 ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, gözaltındaki 2 şüpheliyle bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişinin adresine baskın düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada çamaşır makinesinin içine saklanmış 5 ruhsatsız tabanca, çeşitli silah parçaları ele geçirildi, 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü silah ticareti suçundan tutuklandı. Diğer şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı, diğeri de adli kontrol şartıyla salıverildi.

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