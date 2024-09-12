Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir'de silah ticaretine 1 tutuklama

İzmir'in Bornova ilçesinde, silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 12.09.2024 13:54
  • Giriş: 12.09.2024 13:54
  • Güncelleme: 12.09.2024 13:54
Kaynak: DHA
İzmir'de silah ticaretine 1 tutuklama

Bornova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yapan şüphelilere yönelik harekete geçti. Şüphelilerin belirlenen adreslerine, önceki gün operasyon yapıldı.

Evlerdeki aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 16 pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 52 bin TL ve 1620 dolar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BirGün'e Abone Ol