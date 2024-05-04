İzmir'de silah ve uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

İzmir'in Kınık ve Bergama ilçelerinde silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, iki ilçede silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 17 şüphelinin yakalanması için hava destekli operasyon düzenledi.

Ekipler farklı adreslerde yaptıkları aramalarda 11 tabanca, otomatik tüfek, 20 gram esrar, 190 uyuşturucu hap ve 17,86 gram sentetik uyuşturucu ile çok sayıda silah mühimmatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla, 4'ü ise savcılıkça serbest bırakıldı.