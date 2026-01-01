İzmir'de silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

29 Ekim Mahallesi'nde dün akşam belediye bünyesinde faaliyet gösteren restoranın arka bahçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen Muzaffer İdiz (41) ile T.Ç. (48) ve Ç.Ö. (38) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.Ç, tabancayla ateş ettiği İdiz'i ağır yaraladı.

Kardeşi tarafından özel hastaneye kaldırılan İdiz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili şüphelilerden Ç.Ö. gözaltına alınırken, T.Ç'nin yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.