İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir’in Ödemiş ilçesinde tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Ahmet A. (33), amcası H.A’nın pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralanarak hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından H.A. ve M.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Demircili Mahallesi'nde Ahmet A. (33) ile M.K. (34) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, bölgeye gelen Ahmet A'nın amcası H.A. (55), M.K'ye pompalı tüfekle ateş etti.
Bu sırada Ahmet A. açılan ateş sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
H.A. ve M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.