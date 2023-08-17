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İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 17.08.2023 02:39
  • Giriş: 17.08.2023 02:39
  • Güncelleme: 17.08.2023 02:39
Kaynak: AA
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İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Mustafa Kemal Mahallesi 697/19 Sokak'ta, Doğucan Yılmaz (23) ile A.D. (20) ve M.A. (25) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, yanında bulunan tabancayla ateş ettiği Yılmaz'ı yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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