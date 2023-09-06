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İzmir'de silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü

Ajans Haberleri
  • 06.09.2023 13:33
  • Giriş: 06.09.2023 13:33
  • Güncelleme: 06.09.2023 13:33
Kaynak: AA
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İzmir'de silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kıraathane işleten ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen K.G'nin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Y.A, özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlı ise tutuklandı.

Nergis Mahallesi'nde 4 Eylül'de, kıraathane işleten Y.A. aralarında husumet bulunduğu belirtilen K.G'nin silahlı saldırısı sonucu yaralanmıştı.

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