İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Konak ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bozkurt Mahallesi 844 Sokak'ta motosikletiyle seyreden Suriye uyruklu E.M. (20) otomobille yanına yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda bacağından yaralanan E.M, kontrolünü kaybederek motosikletten düştü.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.