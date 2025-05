İzmir'de silahlı seminer

İlayda SORKU

İzmir Atatürk Lisesi’nde (İAL) hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen “kişisel farkındalık” temalı seminerde bir skandal yaşandığı iddia edildi. 11.00-13.00 saatleri arasında düzenlenen seminerde bulunan öğrencilerin aktarımlarına göre konuşmacı olarak yer alan birinci sınıf emniyet müdürü A.S., öğrencileri hedef aldı. Velilerin ve öğrencilerin aktardığına göre, konuşmasının kendini öven ve abartılı tarzına yönelik eleştiriler üzerine A.S., öğrencilere, “Eleştiri yapılabilir ama bu eleştiri değil, yergi. Beni yereni, ben yararım” ifadelerini kullandı. Etkinliğe iki müdür yardımcısının da gözetmen olarak katıldığı, ancak müdahale etmediği öğrenildi.

Ayrıca iddiaya göre seminer esnasında öğrencilere, “Şimdi benim silahım var mı yok mu bilemezsiniz, değil mi” diyen A.S., ardından yanındaki polisten aldığı silahı beline koyarak, “Bakın şimdi silahım var işte” ifadelerini kullandı. Seminerde bulunan öğrencilerden bazılarının ailelerini arayıp tedirgin olduklarını aktarmalarının ardından veliler okula giderek idare ile görüşme gerçekleştirdi.

YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Çalık, “Elli öğretmen bu okuldan alındıktan hemen sonra bu olayın yaşanmış olması, okulumuzu nasıl bir geleceğin beklediği konusunda kaygılarımızı haklı çıkardı” diye konuştu.

“Bu okullardan bizim arkadaşlarımızı almış olmaları, bu kişilerin daha rahat davranmasına zemin hazırladı” ifadelerini kullanan Çalık, şöyle konuştu: “Bizim arkadaşlarımızın görevden alınmalarının hemen ardından, bu kadar rahat davranarak okullarda bu liyakatsiz kişiler eliyle çocuklarımıza şiddet uygulamalarına göz yummayacağız. Eğitim Sen olarak bu konuyu gündeme alacağız. konuyu kamuoyunun gündemine taşıyacağız. Bu konuyu yargının gündemine taşıyacağız. Liyakatsız kim varsa Milli Eğitim Bakanı başta olmak üzere hem kamuoyu hem de adalet önünde çocuklara uygulanan bu şiddetli hesabını vermeleri noktasında mücadelemizi sürdüreceğiz.”

ÖĞRENCİYLE ALAKALI DEĞİL

Görüştüğümüz okul müdürü Ahmet Yılmaz, iddiaları doğruladı. Yılmaz, iddialara ilişkin BirGün’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Seminer Valilik onayıyla gerçekleşti. Öğrencilerle sunumu yapan kişi arasında yaşanan şey tartışma değil aslında, eleştirilerde bulunulmuş. Ancak zaman zaman böyle pedagojik olmayan bazı cümlelerin geçmesiyle veliler tedirgin olmuşlar. Zaten veliler bu konuda gerekli müracatları yapacaklar. Çocuklara saygısız ifade kesinlikle yok. Silah olayı ise elbette ne olursa olsun yanlış. Polis olduğu için herhalde konu oraya geliyor ve A.S., ‘Mesela şimdi silahım var desem, inanır mısınız’ diye soruyor öğrencilere. Ardından yanındaki polis, silahını boşaltıyor. Boş silahı veriyor ve A.S. de, ‘Bakın mesela şimdi silahım var. Neden? Çünkü bunu görüyorsunuz’ diyor. Gerçeklikle ilgili bir örnek verirken böyle bir örnek vermiş. Elbette silahla orada bulunulması, böyle bir örnek verilmesi yanlış. Ayrıca, ‘Yeren olursa biz bunu yararız’ diyor ancak öğrenciyle alakalı değil, genel söylüyor. Bahsettiğim pedagojik olmayan ifade bu. Yani ateş mi ederiz anlamında söylüyor, niye söylüyor, anlayamadım. Bu kelimeler geçmiş.”