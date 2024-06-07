İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı
İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi de darp sonucu yaralandı. Olay sonrası 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavgada 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada M.E. (37) darp sonucu, Ş.E. (27) ise bıçaklanarak yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirtilen E.A. (19), İ.A. (41), M.A. (17) ve M.A. (16) gözaltına alındı.
Olayda, İ.A'nın pompalı tüfekle, E.A'nın ise tabanca ile havaya ateş açtığı, M.A'nın bıçaklama olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.