İzmir'de silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi de darp sonucu yaralandı. Olay sonrası 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Güncel 07.06.2024 07:24 Giriş: 07.06.2024 07:24

Güncelleme: 07.06.2024 07:29 Kaynak: DHA

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