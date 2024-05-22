İzmir'de silahlı yaralama olayına karıştığı iddia edilen kişi yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı yaralama olayına karıştığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede önceki gün silahlı yaralama olayına karıştığı iddia edilen F.A'yı yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polisler düzenledikleri operasyonda F.A'yı olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Bu kişi işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.