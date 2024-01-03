İzmir'de sis nedeniyle 16 uçak seferi iptal edildi

İzmir'de gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle gidiş ve geliş olmak üzere 16 uçak seferi iptal edildi, 22 sefer de gecikmeli gerçekleştirildi.

Güncel 03.01.2024 10:12 Giriş: 03.01.2024 10:12

Güncelleme: 03.01.2024 10:17 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA / Arşiv

İzmir'de sis nedeniyle uçak seferlerinde iptal ve gecikmeler yaşanıyor. Kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın bulunduğu Gaziemir ilçesinde de yoğun sis etkili oluyor. Gece yarısından bu yana gidiş ve geliş olmak üzere 16 uçak seferi iptal edildi. 22 sefer de gecikmeli gerçekleştirildi.