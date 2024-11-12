İzmir'de soba faciasında ölen beş kardeş defnedildi: Helallik alınmadı

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Çocukların İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazeleri, Selçuk'ta bulunan Tahsinağa Camisi'ne getirildi.

Torbalı Açık Cezaevinden getirilen baba Hakan Akcan, cenaze törenine jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında katıldı. Baba Akcan, çocuklarının tek tek öptüğü tabutlarına başını koydu. İkindi sonrası kılınan cenaze namazı sırasında jandarma ekipleri babanın bileklerindeki kelepçeleri çıkardı.

ANNE FENELAŞTI

Olayın ardından gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan da çocuklarının cenaze törenine katılmak üzere polis nezaretinde camiye götürüldü. Camiye getirildiği sırada fenalaşan anne, polis ekipleri tarafından Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İMAM HELALLİK ALDIRMADI

Cenaze namazına Selçuklu vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi. Kılınan namazın ardından, namazı kıldıran imam çocukların günahsız olduklarını belirterek helallik aldırmadı.

Cenazeler, İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırılan namazının ardından Acarlar Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.