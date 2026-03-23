İzmir'de sokak ortasında saldırı: Kalbinden bıçaklanan 31 yaşındaki müzisyen yaşamını yitirdi

İzmir'in Konak ilçesinde önünü kesen gruptakiler tarafından çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan müzisyen Emre Duman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, 31 yaşındaki müzisyen Emre Duman bir grubun bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Arkadaşı Çağatay T. ile birlikte müzisyen arkadaşlarını ziyarete giden Emre Duman'ın önü Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle bir grup tarafından kesildi.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kalbinden bıçaklanan Duman, ağır yaralı olarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan genç müzisyen, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Duman'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.