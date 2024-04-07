İzmir'de sokakta bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakta silah ve bıçakla öldürülen kişinin kayınpederi ile kayınbiraderi tutuklandı.

Soğukkuyu Mahallesi'nde dün Uğur Yurtseven'in (33) öldürülmesi olayına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yurtseven'in kayınpederi M.S.Ş. (65) ve kayınbiraderi K.Ş'nin (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uğur Yurtseven, dün Soğukkuyu Mahallesinde sokakta bıçaklanmış ve silahla vurulmuş halde bulunmuş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası kaçtığı belirlenen kayınpederi ve kayınbiraderinin yakalanması için çalışma başlatılmış ve şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade veren M.S.Ş. ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini öne sürmüş, K.Ş'nin ise susma hakkını kullandığı öğrenilmişti.