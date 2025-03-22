İzmir'de sol partiler Gar’dan ses yükseltti

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin ve CHP İzmir İl Başkanlığı'nın çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen eylemde, sol partiler ve üniversite öğrencileri alanı terketti.

“Mitinge değil, eyleme geldik” sloganlarıyla Alsancak Gar’a yürüyen SOL Parti, EMEP ve TİP İzmir İl Örgütleri burada bir açıklama gerçekleştirdi.

SOL Parti adına konuşan İzmir İl Örgütü Sözcüsü Barış İnce, “Bugün burada bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Cumhuriyet mücadelesi veriyoruz. Sosyalizm mücadelesi veriyoruz. Bugün burada onurumuzu korumaya çalışıyoruz. Bugün burada gözaltına alınan arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Seçme ve seçilme hakkımıza sahip çıkıyoruz” dedi.

"BİR ARADAYIZ"

“Geleceğimizi korumaya çalışıyoruz” ifadeleriyle sözlerine devam eden İnce, şöyle konuştu:

“Öğrenci arkadaşlar yoksul. Kiralarını ödemiyorlar, yiyecek yemekleri yok. Belediyelerden aldıkları bir hizmete bile göz dikiliyor. Oy verecekleri partiler kapatılıyor, kayyum atanıyor. Bir olabilecekleri dernekler kapatılıyor. Okuyabilecekleri gazeteler kapatılıyor ya da gazeteciler tutuklanıyor. Bugün bunlara karşı bir aradayız. Ve bu bir aradalık sürecek. Bu bir aradalık faşizm sürdükçe sürecek. Bizler bugün burada nasıl bir aradaysak, bundan sonraki günlerde de yine İzmir'in göbeğinde hep birlikte olacağız.”

"İZMİR SUSMADIĞINI GÖSTERİYOR"

TİP adına konuşan Baran Köseoğlu ise,

“İki gün önce kapkaranlık bir sabaha uyandık. Bu memlekete düşman, işçilere düşman, kadına düşman, Alevi'ye düşman, hepimize düşman iktidar şimdi demokratik haklarımıza göz dikti. İzmir 3 gündür susmadığını göstermiştir. Bugün mesele sadece İmamoğlu'nun şahsi meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin her yerinde halkın kendi adaylarını seçme özgürlüğünün tehdit altında olmasıdır” diye konuştu.

"GENEL GREV ÇAĞRISI"

EMEP İl Yöneticisi Emre Gökmen de şunları söyledi:

“Faşist saldırılara karşı ilerlemeye, mücadelemizi büyütmeye devam ediyoruz. Bu faşist rejiminin inşasını işçi, emekçilerin şantiyeye uzanan elleri temizler. O yüzden buradan fabrikalara, sendikalara sesleniyoruz: genel grev, genel direniş için bir gün daha beklemeye vakit yok. İşçileri, emekçileri sokağa dökmek için beklemeye vakit yok. Mücadeleyi terk etmeyeceğiz, alanları terk etmeyeceğiz.”