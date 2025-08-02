İzmir'de su kesintisi için tarih verildi

İZSU, 6 Ağustos’tan itibaren gece 23.00 – 05.00 arasında kısmi su kesintisi uygulayacağını duyurdu.

İzmir’de kuraklık riski nedeniyle tasarruf önlemeleri kapsamında planlı su kesintileri yaşanacak.

İZSU Genel Müdürlüğü'nce kurulan Su Kurulu su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde 6 Ağustos 2025’ten itibaren gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurdu.

Kesinti yaşanacak mahalle ve bölgelerin listesinin önümüzdeki günlerde duyurulacağı bildirildi.

REZERV KRİTİK SEVİYEYE DÜŞTÜ

Son yapılan değerlendirmede, İzmir’in ana içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı’ndaki rezerv kritik seviyeye düştüğü, Gördes Barajı’ndan su temininin tamamen durdurulduğu yer altı su kaynaklarının veriminin ise ciddi seviyede azaldığı belirtildi.

Su arzının kontrollü bir şekilde devam edebilmesi için Tahtalı Barajı’ndaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar tasarruflu kullanılmasının gerektiğine vurgu yapıldı.