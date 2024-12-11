İzmir'de su kuyusuna düşen 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde su kuyusuna düşen 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Bademli Mahallesi'nde yaşayan Fatma Ballı, evinin bahçesindeki su kuyusuna düştü.

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kuyudan çıkarılan Ballı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ballı'nın cenazesi otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü.