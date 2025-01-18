İzmir'de suç örgütü operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı
İzmir'de Tire Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kent genelinde suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlıların 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
İzmir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekiplerce, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
OPERASYON
Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde tehdit yoluyla haksız kazanç sağlayıp, nitelikli yağma suçu işleyenlere yönelik çalışma başlatmış, düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.