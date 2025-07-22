İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de 24 Saatlik Su Kesintisi 22-23 Temmuz 2025

İzmir Konak’ta yaşayan vatandaşları ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), metro çalışmaları kapsamında yapılacak kritik bir bağlantı nedeniyle bazı bölgelerde uzun süreli su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

22 Temmuz 2025 Salı günü saat 09.00’da başlayacak kesintinin, 23 Temmuz Çarşamba sabah saat 09.00’da sona ermesi planlanıyor. Toplam 24 saat sürecek bu kesinti süresince, aşağıda yer alan mahallelerde musluklardan su akmayacak. Yetkililer, vatandaşların gerekli tedbirleri önceden almasını tavsiye ediyor.

SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

Konak'ta Su Kesintisi Yaşanacak Mahalleler 1. Altıntaş 2. Barbaros 3. Mecidiye 4. Yeşiltepe 5. Fatih 6. Namık Kemal 7. Bozkurt 8. Dolaplıkuyu 9. Tuzcu 10. Ülkü 11. Süvari 12. Ali Reis 13. Kubilay 14. Yeni 15. Sakarya 16. Ballıkuyu 17. Akarcalı

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Uzmanlar, kesintiden önce su depolamayı, özellikle yaşlı ve hasta bireylerin su ihtiyacını önceden karşılamayı tavsiye ediyor. Ayrıca, çalışmanın planlanan saatte tamamlanması durumunda suların 23 Temmuz sabahı itibarıyla yeniden verilmesi bekleniyor.