İzmir'de şüpheli ölüm: 18 günlük evli Özge Hançer Girgiç, evinde ölü bulundu
İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve 18 gün önce evlendiği öğrenilen kadın, evinde ölü bulundu. Kadının ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
İzmir Torbalı'da yaşayan 32 yaşındaki Özge Hançer Girgiç, 26 Eylül günü akşam saatlerinde işten eve dönen eşi Hakan Girgiç tarafından yerde hareketsiz şekilde bulundu.
Özge Girgiç'i yerde hareketsiz şekilde yatarken gören Hakan Girgiç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Özge Hançer Girgiç'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti.
18 GÜN ÖNCE EVLENMİŞ
Öte yandan Özge Hançer Girgiç ile Hakan Girgiç çiftinin 18 günlük evli olduğu öğrenildi.
Özge Hançer Girgiç'in cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, cenaze dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kadının ölüm nedenini belirlemek için başlatılan çalışmalar sürüyor.