İzmir'de süt kamyonu ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde süt toplamak için kullanılan kamyonun otomobille çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Murtaza Ş. (22) yönetimindeki otomobil, Umurbey Mahallesi'nde Halil G'nin (65) kullandığı süt yüklü kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Elif S. (13), Damla G. (18) ve Metehan Y. (22), ambulanslarla Ödemiş ve Tire'deki hastanelere kaldırıldı.