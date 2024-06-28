İzmir'de suya 1 Temmuz'dan itibaren zam

İZSU Genel Müdürlüğü genel kurul toplantısında İzmir'de 1 Temmuz'dan geçerli olacak yeni su ve atıksu tarifelerinde 1'inci kademe haricindeki kademelerde yüzde 45 oranında zam yapıldı. İZBB Meclis Başkan Vekili Altan İnanç, artışın TEFE-TÜFE ortalamasının altında olduğunu belirterek "Bugünkü zam 0-4 metreküp su kullanan yurttaşlarımıza uygulanmayacak. Belediye başkanımızın söylediklerinde bir şaşma yoktur. 2 yıl içerisinde İzmir halkı, Türkiye ortalamasının çok altında suyu kullanacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) İZSU Genel Müdürlüğü haziran ayı olağanüstü genel kurul toplantısı İZBB Meclis Başkan Vekili Altan İnanç, idaresinde büyükşehir belediyesi meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda kentte 1 Temmuz'dan geçerli olacak yeni su ve atıksu tarifesi görüşüldü.

"TEFE-TÜFE ORTALAMASININ NEREDEYSE YARI YARIYA ALTINDA"

Toplantıda yeni tarife AKP'li İZBB meclis üyelerinin eleştirilerine neden olurken, eleştirilere cevap veren meclis başkan vekili Altan İnanç ise "Bu meclis ilk meclis toplantısında 0-4 metreküp su kullanan yurttaşlarımızın tarifesine yüzde 25 indirim yapmıştır. Bugünkü zam oranı 0-4 metreküp su kullanan yurttaşlarımıza uygulanmayacak. Belediye başkanımızın söylediklerinde bir şaşma yoktur. 2 yıl içerisinde İzmir halkı, Türkiye ortalamasının çok altında suyu kullanan yurttaşlarımızdan olacak. Eleştirilerinizi saygıyla karşılamakla birlikte yapılan zam oranının TEFE-TÜFE ortalamasının neredeyse yarı yarıya altında olduğunu dikkatinize sunmak isterim. Ülkemizdeki ekonomik soruna sığınacak ve onları konuşacak değilim. Ama devletimizin de her alanda bir tasarruf genelgesini yayınladığını dikkatinize sunmak isterim" açıklamalarında bulundu.

Yapılan görüşmelerin ardından yeni su ve atıksu tarifesi oy çokluğuyla kabul edildi. Alınan karara göre İzmir'de 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere konut ve işyeri abonelerinin su ve atıksu tarifelerinde 1'inci kademe haricindeki kademelerde yüzde 45 oranında fiyat artışı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek uygulaması olarak yüzde 25 indirime gidilen 0-4 metreküp arası tüketimi kapsayan birinci kademeye ise zam yapmama kararı alındı.