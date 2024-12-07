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İzmir'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 07.12.2024 16:50
  • Giriş: 07.12.2024 16:50
  • Güncelleme: 07.12.2024 16:50
Kaynak: AA
İzmir'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ali Karaağaç (31) idaresindeki 35 EY 095 plakalı otomobil, Doğanbey Mahallesi'nde takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Karaağaç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Y.Ö. (35), kaldırıldığı Seferihisar Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

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