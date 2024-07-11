İzmir'de taksi ücretlerine 1 ayda ikinci zam

İzmir'de taksi ücretlerine bir ayda ikinci kez zam yapıldı. Bu zamla birlikte indi-bindi ücreti 90 TL'ye çıktı.

İzmir’de 1 ay önce zamlanan taksi ücretlerine bir zam daha geldi. Alınan yeni kararla birlikte indi-bindi ücreti 90 TL, kilometre ücreti ise 30 TL oldu.

İzmir'de taksi tarifelerine 1 ay önce yapılan ücret artışının ardından yeni bir düzenleme daha yapıldı. Son yapılan artış kararı, Ulaştırma Koordinasyon Merkezinden (UKOME) geçti.

Buna göre 80 TL olan indi-bindi ücreti 90 TL'ye çıktı. İlk açılış 20 TL, taksilerin kilometre ücretleri ise 30 TL olarak belirlendi.

"AKARYAKITA 6 LİRA DAHA ZAM GELDİ"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık konuya ilişkin açıklama yaptı. Fiyat artışının nedenini açıklayan Anık, "Biz 1 ay önce bir tarife uygulamıştık; fakat ondan sonra akaryakıta 6 lira daha zam geldi. Daha sonra biz İzmir Büyükşehir Belediyesine müracaat ederek, revize yapmak istediğimizi söyledik ve revizemizi yaptık. Son karar, UKOME genel kurulundan geçti; yakın mesafe 90 TL, kilometre 30 TL, ilk açılış 20 TL oldu" dedi.

TAKSİMETRE AYARLAMALARI ÜCRETSİZ YAPILACAK

Celil Anık, taksimetre ayarlamalarının ise ücretsiz bir şekilde, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından uzaktan erişimle yapılacağını söyledi. Anık, “Biz geçen sene, ağustos ayının 11'inde fiyat ayarlaması yaptık. Tam 1 yıl oldu. 1 yıl önce 22 liraydı kilometre ücreti. Enflasyonun yüksekliği, araçların masrafının yükselmesi, sigorta paralarının yükselmesi, hepsine baktığımız zaman ayarlamamızı, revizemizi yaptık. Önümüzdeki günlerde imzadan çıktıktan sonra da esnaf arkadaşlarımıza duyuracağız” ifadelerine yer verdi.