İzmir'de taksi ücretlerine zam yapılmayacak

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, taksi ücretlerine zam yapılmayacağını açıkladı. Anık, "Petrol biraz daha yükselirse ileriye yönelik bir şey yapabiliriz ama şu an itibarıyla İzmir’de taksiye zam yok” dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, İzmir’de taksi ücretlerine zam yapılmayacağı açıklamasında bulundu.

Başkan Anık ayrıca, karekodlu plaka zorunluluğu ilgili de, “Bu vatandaşın, araç sahibinin ve insanların güvenliği açısından önemli” dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, taksi ücretleri, karekodlu plaka zorunluğu ve korsan taşımacılıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



İzmir’deki taksi ücretleriyle ilgili konuşan Başkan Anık, “Son günlerde özellikle asgari ücrette veya petrolde bir artış olursa mutlaka toplu ulaşıma ve taksitlere zam geliyor. İstanbul aldı, diğer iller alıyor. Bizim İzmir olarak şu an böyle bir düşüncemiz yok; çünkü, zaten belirli bir fiyattan taşıyoruz. Akaryakıta yeterli zam gelmedi. Sadece asgari ücretten dolayı zam yapmayacağız. Vatandaşı da, esnafımızı da düşünmek zorundayız. Petrol biraz daha yükselirse ileriye yönelik bir şey yapabiliriz ama şu an itibarıyla İzmir’de taksiye zam yok” dedi.



1 Ocak 2024 itibarıyla yapılan yeni düzenlemeye göre, tescil ettirilen tüm araçlarda karekodlu plaka zorunluluğunu değerlendiren Başkan Anık, “Tüm plakalara bundan sonra bir numara veriliyor; yani sizin yanınıza trafik polisi gelip aracınızın karekodunun fotoğrafını çektiği zaman; arabanın kime ait olduğunu, ne olduğunu, modelini, hepsini öğreniyor. Bundan sonra Türkiye’de hangi plaka hangi arabada görülecek. Eskiden bir arabanın plakası düşerse gidiyordun trafikten yazı alıp değiştiriyordun. Şimdi notere gideceksiniz. Bir ücret ödüyorsunuz. Oradan referans numarasını alıyorsunuz. Akabinde gidip çektireceksiniz. Tabii bu güvenlik açısından çok güzel bir şey. Tüm Türkiye’de bu olacak. Türkiye’deki 5 milyon, 10 milyon aracın plaka takılma işi bittikten sonra, emniyet hangi araç hangi plakada bunu görebilecek. Bu vatandaşın, araç sahibinin ve insanların güvenliği açısından önemli” ifadelerini kullandı.



Sözlerini sürdüren Anık, “Bu çalışmalar ikiz plakanın kesinlikle önüne geçecektir. Hem ticaride, hem de özelde; yani siz eğer bir araba aldınız, bir iş yapıyorsunuz, bir tane daha alayım ben ona da aynı plakayı takayım diyebilirsiniz. Bunlar ticari araçlarda oluyor, büyükşehirlerde oluyor, bunu görüyoruz. Bunun da hepsinin önüne geçecek bu çalışma; ayrıca karekod silinemez, kazınamaz” diye konuştu.



KORSAN TAKSİ AÇIKLAMASI



Korsan taşımacılıkla ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Anık, “Son günlerde özellikle İzmir’de ve büyükşehirlerde bu korsan taşımacılık çok ayyuka çıktı. Bununla ilgili olarak biz bir çalışma yapıyoruz. Bir yasal düzenleme de yapılıyor.



Tabii ki bu çok mücadele istiyor. Bunlara binip yolculuk yapmak çok sıkıntılı. Şu an trafik polisi bu tür aracı durdurduğu zaman içindeki yolcuya da ceza yazılıyor. Hem de binmek de riskli. Bununla ilgili biz bir çalışma yapıyoruz. Sıkıntımızı Valimize de aktaracağız. Ekmeğimizin bölünmesine karşı çıkacağız” diye konuştu.