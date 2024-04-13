İzmir'de taksinin bariyere çarpması sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde taksinin otoyolda demir bariyere çarpması sonucu yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Türkan Andıç (78) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Taksi sürücüsü Hikmet Can H'nin (24), 0,76 promil alkollü olduğu belirlendi.

Bornova'dan Buca istikametine seyreden Hikmet Can H'nin kullandığı 35 T 7848 plakalı taksi, 11 Nisan 22.20 sıralarında Buca ayrımındaki demir bariyere çarpmıştı.

Kazada yolculardan Murat Aksoy olay yerinde yaşamını yitirmiş, taksi şoförü Hikmet Can H. ile araçtaki Türkan Andıç, S. A. (50) ve E.Ç. (16) ve B.Ç. (18) yaralanmıştı.