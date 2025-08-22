İzmir'de tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın ormana sıçrarken alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: DHA-AA
İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.