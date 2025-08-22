Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir'de tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın ormana sıçrarken alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çevre
  • 22.08.2025 13:42
  • Giriş: 22.08.2025 13:42
  • Güncelleme: 22.08.2025 16:15
Kaynak: DHA-AA
İzmir'de tarım alanında başlayan yangın ormana sıçradı
Fotoğraf: AA

İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Fotoğraf: AA

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 26 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

BirGün'e Abone Ol