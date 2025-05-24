İzmir'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: AA
İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Gerenköy mevkisinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.