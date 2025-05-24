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İzmir'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Ajans Haberleri
  • 24.05.2025 16:51
  • Giriş: 24.05.2025 16:51
  • Güncelleme: 24.05.2025 16:51
Kaynak: AA
İzmir'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Gerenköy mevkisinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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