İzmir'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Halilbeyli Mahallesi yakınındaki tarım arazisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, 2 helikopter, 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, İzmir ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kemalpaşa ve Turgutlu belediyesi tanker ve iş makineleriyle müdahale edildi.

Mahalle sakinleri de kendilerine ait tarım araçlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, bölgedeki 2 hayvan çiftliği ile üzüm bağı, kiraz ve zeytin bahçelerinin zarar gördüğü bildirildi.