İzmir'de tartıştığı arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

İzmir'de birlikte alkol aldığı arkadaşı Ali Takım'ı (50) bıçaklayarak öldüren Hasan Kocayılmaz (50), tutuklandı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Bornova ilçesinde meydana geldi. Bir eğlence mekanında alkol tüketen Hasan Kocayılmaz ile arkadaşı Ali Takım arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın sokakta kavgaya dönmesi ile Kocayılmaz, Takım'ı belinden bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Takım, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şüphelinin Torbalı ilçesinde saklandığı adresi belirledi. Operasyonla gözaltına alınan Kocayılmaz, ifadesinde; çok alkollü olduğunu, aralarında bir anda çıkan tartışma sonucu olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Kocayılmaz, tutuklandı.