İzmir'de tartıştığı kişinin kulağını ısırarak koparan şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kişinin kulağını ısırarak kopardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi'nde 5 Şubat'ta etkili olan sağanak nedeniyle yolda biriken suyun tahliyesi için bölgeye İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) bağlı ekipler yönlendirildi.

Burada İZSU adına tahliye çalışması yapan şirketin çalışanlarından N.G. ile bir kargo firmasında görevli E.P. arasında, kargo aracının yoldan kaldırılması nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.P, N.G.'nin kulağını ısırarak bir kısmını kopardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kopan parçayı su birikintisinde buldu.

Hastaneye kaldırılan N.G.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.P. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.