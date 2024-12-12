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İzmir'de tekstil fabrikasında yangın

Ajans Haberleri
  • 12.12.2024 23:39
  • Giriş: 12.12.2024 23:39
  • Güncelleme: 12.12.2024 23:40
Kaynak: DHA
İzmir'de tekstil fabrikasında yangın

İZMİR'de, 2 katlı bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Bornova ilçesi Laka Köyü Gül Sokak'ta bulunan iki katlı bir tekstil fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikayı sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında can kaybı ya da yaralı olmadığı öğrenirken, fabrikada yaklaşık 150 ton tekstil malzemesi olduğu öğrenildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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