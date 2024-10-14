İzmir'de temizlik görevlisi, 8 yaşındaki çocuğa okulda cinsel istismarda bulundu!

İzmir Bayraklı'da bulunan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda bir öğrenci, temizlik görevlisinin cinsel istismarına maruz bırakıldı.

10 Ekim Perşembe günü kayıtlara geçen olay, çocuğun yaşadıklarını öğretmenine anlatmasıyla açığa çıktı.

soL Haber'den Emre Alım'ın haberine göre, "Tasarruf tedbirleri" nedeniyle devlet okullarında patlak veren temizlik krizi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 30 bin personel alınacağını duyurdu.

TYP kontenjanına başvuran 19 yaşındaki D.T., 1 Ekim'de temizlik personeli olarak Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda görevlendirildi.

D.T. henüz görevindeki ikinci haftadayken, 10 Ekim günü ders bitimi öğrencilerin sınıfları boşaltmasını bekledi ve 8 yaşındaki çocuk yalnız kalınca kapıyı kapatarak cinsel istismarda bulundu.

Sonraki gün ders bitiminde öğretmeninden kendisini yalnız bırakmamasını isteyen çocuk, istismara uğradığını söyledi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kamera kayıtlarıyla doğrulanan istismar polise bildirildi. Eş zamanlı olarak D.T.'nin okulla ilişiği kesildi.

Cuma günü okul yönetimi ve polis tarafından bilgilendirilen çocuğun ailesi, D.T. ve nöbetçi öğretmenden şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI, ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Aynı gün "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla gözaltına alınan D.T.'nin savcılıkta ifadesi alındı ve nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Dosyayı sulh ceza hakimliğine sevk eden mahkeme, D.T.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Adli kontrol şartı getirilen D.T., Cumartesi günü serbest bırakıldı.