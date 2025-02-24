İzmir'de termik santral tepkisi: AYM kararına vurgu yapıldı

Berfin BAYSAN

İzmir’de İzdemir Termik Santralı-II için yeni ÇED süreci başlatılmasına karşı yurttaşlar itirazda bulundu.

Aliağa ve Foça ilçesinde, yıllardır çevre ve insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturan İzdemir Termik Santralı-II için yeni bir süreç başladı. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce iptal ettiği çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporuna rağmen şirket, yeniden başvuruda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ise ÇED raporunu İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu'nda (İDK) görüşmeye başladı. Projenin askıya alınması ve halkın itirazları için 10 günlük süre tanındı.

Bölge halkı ve yaşam savunucuları, itiraz dilekçeleri toplayarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Foça Kent Konseyi ve Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu öncülüğünde bölge halkı İl Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması düzenledi.

EGEÇEP Hukuk Kurulu Üyesi Av. Arif Ali Cangı yaptığı açıklamada, “ÇED olumlu kararı henüz verilmedi ama nihai yapıldı. Süreç gerçekten manidar zira Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararından sonra İzmir 5’inci İdare Mahkemesi’nin faaliyete yol açan ÇED olumlu raporunu iptali kararı, bakanlığa tebliğ edildi. Anayasanın 138’inci Maddesine göre derhal mahkeme kararının yerine getirilmesi gereğidir ki bu da santralın kapatılmasıdır” dedi.

"HERKES İTİRAZ ETMELİ"

ÇED sürecinin santral çalışsın diye işlediğini aktaran Cangı, “Biz biliyoruz ki bu ÇED süreci, termik santral faaliyetine devam etsin diye işliyor. Sonraki süreçte dava süreci başlıyor. Eğer o aşamaya gelirsek tüm İzmirlilerin davacı olmasını bekliyoruz çünkü bu mücadele İzmir’de 1990 yıllarında Konak’tan Gencelli’ye kadar 50 kilometrelik insan zinciriyle başlamıştır. Bu mücadelenin yeniden başlaması gerekiyor. Termik santralın çalışmasına izin verilmemesi için herkesin itiraz etmesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi’nden ihlal kararı bile aldık, daha ne yapacağız da bu santral kapatılacak” şeklinde konuştu.

Cangı son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a santralın çalışma ruhsatını iptal etmesi çağrısında bulundu.