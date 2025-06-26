İzmir'de termometreler 40 dereceyi aştı; Kordon boş kaldı

İZMİR'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, şehir merkezindeki en yüksek sıcaklık 40,4 derece ile Karşıyaka ilçesinde ölçüldü. Kordon'un ise boş kaldığı görüldü.

İzmir'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Dünün (25 Haziran) dünün en yüksek sıcaklığı Bayındır'da 41,7 olarak ölçülürken, merkez ilçeler arasında sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe ise 40,4 derece ile Karşıyaka oldu. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıkmasının ardından İzmir'de Kordon'un boş kaldığı görüldü.

İzmir'in en serin yeri ise 27,2 derecelik ölçümüyle Bozdağ Kayak Merkezi oldu. Şehirde haziran ayı rekoru ise geçtiğimiz yıl kırıldı. Şehir merkezinde ölçülen 41,4 derece İzmir'de haziran ayının en sıcak günü olarak kayıtlara geçmişti.

SICAKLIK DÜŞÜYOR YAĞMUR GELİYOR

Sıcaklıkların bugün ve yarın yüksek seyretmesi beklenirken cumartesi günü birkaç derecelik bir azalma olacağı tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren ise sıcaklıkların 7 ile 10 derece düşeceği pazartesi günü ise 30 derecenin altına ineceği ve gök gürültülü sağanak yağışın beklenildiği tahmin ediliyor.(DHA)

(Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Gökhan KILIÇ/İZMİR,(DHA)