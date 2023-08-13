İzmir'de TIR'a çarpan motosikletteki 2 belediye çalışanı öldü

İzmir'in Bergama ilçesinde TIR'a arkadan çarpan motosikletteki belediye çalışanları Gökhan Kartalkaya ile Murat Girgin, hayatını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kozak Mahallesi Bergama istikameti yolunda meydana geldi. Bergama Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Gökhan Kartalkaya ile Murat Girgin'in bulunduğu motosiklet, iddiaya göre TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile sürücü Kartalkaya ile arkasındaki Girgin, yola savruldu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kaskları olmadığı öğrenilen Girgin ile Kartalkaya hayatını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alındı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Başkan Koştu, paylaşımda, "Bergama Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarımızdan, mesai arkadaşlarımız Murat Girgin ve Gökhan Kartalkaya elim bir trafik kazası sonrası Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Değerli çalışma arkadaşlarımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dilerim" dedi.

CENAZELER DEFNEDİLDİ

Gökhan Kartalkaya'nın cenazesi, İncecikler Mahallesi Camii'nde kılınan namazın ardından İncecikler Mezarlığı'nda, Murat Girgin'in cenazesi ise Bergama Cemevi'ndeki tören sonrası toprağa verildi.