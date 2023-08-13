İzmir'de TIR'la çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

İzmir'in Bergama ilçesinde TIR'la çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen TIR ile motosiklet, Kozak Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri motosikletteki Murat Girgin ve Gökhan Kartalkaya'nın öldüğünü belirledi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Girgin ve Kartalkaya'nın Bergama Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştıklarını belirterek, "Değerli çalışma arkadaşlarımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.