İzmir'de tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA
İzmir'in Selçuk ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Oğuzhan Kaya'nın (24) kullandığı hafif ticari araç, İzmir-Aydın kara yolu Belevi mevkisinde aynı yönde ilerleyen S.İ. idaresindeki tırın dorsesine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü Kaya, sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaya'nın cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Jandarma ekipleri, S.İ'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.