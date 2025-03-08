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İzmir'de tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 08.03.2025 14:12
  • Giriş: 08.03.2025 14:12
  • Güncelleme: 08.03.2025 14:12
Kaynak: AA
İzmir'de tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Oğuzhan Kaya'nın (24) kullandığı hafif ticari araç, İzmir-Aydın kara yolu Belevi mevkisinde aynı yönde ilerleyen S.İ. idaresindeki tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü Kaya, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaya'nın cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri, S.İ'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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