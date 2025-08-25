İzmir'de TOKİ mağdurları: Ölmeden evimizi görelim

Haber Merkezi

TOKİ’nin İzmir Aliağa Samurlu Mahallesi’nde 2020’de kurası çekilen 759 konutluk projede hak sahipleri hâlâ sözleşme imzalayamadı. Beş yıl geçmesine rağmen kat kurası çekilmedi, sözleşmeler yapılmadı. Hak sahipleri, KDV oranının yüzde 1’den yüzde 10’a çıkarılması ve sabit taksitli ödeme seçeneğinin kaldırılmasıyla maliyetlerin sürekli arttığını belirtiyor.

Evlerin yüzde 80’i tamamlanmasına karşın sözleşmeler imzalanmadığı için fiyatların piyasa koşullarına göre yükseltildiğini ifade eden yurttaşlar, “Artık önümüzü görmek istiyoruz. KDV yüzde 1’den yüzde 10’a çıkarıldı. Bu durum hak sahipleri olarak bizi ciddi oranda zorlamaktadır. Evler neredeyse bitmiş olmasına rağmen sözleşmelerimiz hâlâ imzalanmadı. Talebimiz çok açık. Sözleşme sürecinin bir an önce başlatılması ve fiyatların makul bir seviyeye çekilmesini istiyoruz. Hak sahiplerinin daha fazla mağdur edilmemesini istiyoruz. Ölmeden önce evimizi görelim” çağrısında bulundu.