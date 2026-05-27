İzmir'de TOMA'ya çıktığı için tutuklanan yurttaş görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Valiliği, İzmir'de CHP Lideri Özgür Özel mitingi için toplanan yurttaşlara yönelik polis müdahalesi sırasında TOMA’nın üzerine çıkarak engellemeye çalıştığı için darp edilerek gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Deniz Yolçu'nun görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yolçu'nun TOMA'ya zarar vermeye çalıştığı iddia edilerek "26.05.2026 Salı günü İzmir'de düzenlenen bir izinsiz gösteri sırasında emniyete ait TOMA'ya çıkarak zarar vermeye çalışan D.Y. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Şahsın, Fatih ilçesinde bulunan bir okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. Şahıs, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 140. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılırken konu ile ilgili idari yönden soruşturma süreci başlatılmıştır" denildi.

Fatih’te bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan ve İzmir’de düzenlenen izinsiz bir gösteri sonrası tutuklanan D.Y. isimli şahsın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin basın açıklamamız… pic.twitter.com/Mekqc5EMtt — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) May 27, 2026

NE OLMUŞTU?

Özel’in çağrısıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelmek isteyen binlerce yurttaş, Valilik engeli ve polis müdahalesiyle karşılaşmıştı. Müdahaleye karşı TOMA’nın üzerine çıkan Yolçu, darp edilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltı sürecinde burnunun kırıldığı tespit edilen Yolçu'ya avukatlarının tüm girişimlerine rağmen "Gözaltında kalamaz" raporu verilmemişti. Adliyeye sevk edilen Yolçu “2911 sayılı kanuna muhalefet”, “Kamu malına zarar verme” ve “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.