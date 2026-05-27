İzmir'de TOMA’ya çıkan yurttaş tutuklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelmek isteyen binlerce yurttaş, Valilik engeli ve polis müdahalesiyle karşılaştı. Valiliğin "kısıtlı kapasite" gerekçesiyle meydanı yasaklaması üzerine çıkan arbedede polis, biber gazı ve tazyikli su kullandı. Müdahale sırasında TOMA’nın üzerine çıkarak engellemeye çalışan Deniz Yolçu, darp edilerek gözaltına alındı ve tutuklandı.

BURNU KIRILDI, RAPOR VERİLMEDİ

Gözaltı sürecinde burnunun kırıldığı tespit edilen Yolçu'nun avukatlarının tüm girişimlerine rağmen "Gözaltında kalamaz" raporu alamadığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Yolçu “2911 sayılı kanuna muhalefet”, “Kamu malına zarar verme” ve “Görevi yaptırmamak için direnme” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki diğer bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BARO: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Süreci yakından takip eden İzmir Barosu, yargı kararına sert tepki gösterdi. Baro Yönetim Kurulu Üyesi Nesil Kör, tutuklamanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Dosyada tutuklanmayı gerektiren bir suç unsuru yoktu. Tutuklama kararında cezanın üst sınırdan kabul edilmesi ve 'kaçma şüphesi' gibi iddialar tamamen ölçüsüz. Polisin darp uyguladığı bir olayda, yine polis tarafından düzenlenen tutanağın ne kadar objektif olduğu tartışmaya açıktır. Tutuklama tedbiri keyfi bir cezalandırma aracına dönüştürülmemelidir."