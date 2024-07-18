İzmir'de toplu ulaşımda 90 dakika dönemi başlıyor

İzmir’de, toplu taşımada 90 dakika içerisinde yapılacak aktarmaların ücretsiz yapılmasına imkan sağlayan sistem, 22 Temmuz'da başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, görevindeki ilk 180 günü kapsayan Hızlı Eylem Planı kapsamındaki hedeflerinden birini daha gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir İnovasyon ve Teknoloji Anonim Şirketi'nin yeni sistemle ilgili hazırlıkları tamamlandı.

PAZARTESİ BAŞLIYOR

Toplu ulaşımda ilk binişten sonra 90 dakika boyunca ücretsiz aktarma yapılmasına imkan sağlayacak sistem 21 Temmuz Pazar gününü 22 Temmuz Pazartesi gününe bağlayan gece başlayacak.

İzmirliler bu tarihten itibaren ilk biniş ücretiyle defalarca aktarma yapabilecek.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA KABUL EDİLDİ

Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından, 15 Mayıs ve 14 Haziran tarihlerinde düzenlenen UKOME toplantılarında sunulan teklif, merkezi idareye bağlı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin oylarıyla reddedilmişti. Teklif, 10 Temmuz'da düzenlenen UKOME toplantısında bir kez daha gündeme geldi.

Teklifin daha önce iki defa oy çokluğu ile reddedilmesi üzerine Tugay'ın "Vazgeçmek yok. İzmirliler 90 dakika hakkını istiyor. Kabul edilene kadar her UKOME toplantısına halkımızın bu talebini taşımaya devam edeceğiz" sözleriyle gündemde tuttuğu teklif, üçüncü toplantıda oybirliğiyle kabul edildi.

"YAŞAMI KOLAYLAŞTIRACAK ÇALIŞMALARI SÜRDÜRECEĞİZ"

Karara ilişkin düşüncelerini aktaran Cemil Tugay, "Seçim döneminde verdiğimiz bir sözü daha tutmanın gururunu yaşıyoruz. UKOME’den oybirliği ile çıkan kararın ardından çalışmalarımızı tamamladık ve uygulamayı 22 Temmuz Pazartesi gece yarısı itibariyle hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimize ekonomik anlamda katkı sağlayacak, şehrimizde yaşamı kolaylaştıracak çalışmaları sürdüreceğiz. 90 dakika ücretsiz aktarma İzmir’imize hayırlı olsun" dedi.