İzmir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne adli kontrol

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde hatalı sollama yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ehliyetine geçici süreyle el konulan sürücüye 2 bin 167 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Caddesi'nde 35 BFZ 773 plakalı otomobilin işaret vermeden şerit değiştirdiği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Sürücünün A.A. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca 2 bin 167 lira ceza uygulandı, sürücü belgesine de geçici süreyle el konuldu.