İzmir'de trafik kazasında ölen liseli Yağmur son yolcuğuna uğurlandı
Kaynak: AA
İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi'nin cenazesi toprağa verildi.
Buca'da dün yaşanan kazada yaşamını yitiren Özçelebi'nin cenazesi, ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındıktan sonra Bayraklı ilçesindeki evine götürülerek helallik alındı.
Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Özçelebi için Manavkuyu Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Bayındır ilçesindeki Arpacık Mezarlığı'na götürüldü.