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İzmir'de trafikte tartıştığı kişiyi satırla darbeden şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 01.05.2025 14:35
  • Giriş: 01.05.2025 14:35
  • Güncelleme: 01.05.2025 14:35
Kaynak: AA
İzmir'de trafikte tartıştığı kişiyi satırla darbeden şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafikte tartıştığı kişiyi satırla darbeden şüpheli tutuklandı.

Mansuroğlu Mahallesi'ndeki olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü Y.E.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Y.E.İ. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bayraklı'da 28 Nisan'da, 35 HBM 87 plakalı otomobilin sürücüsü Y.E.İ. ile 35 CEH 720 plakalı motosikleti kullanan R.K, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışmıştı. Y.E.İ. satırın sapıyla R.K'yi darbetmişti. Darp raporu alan R.K'nin şikayeti üzerine Y.E.İ. gözaltına alınmıştı.

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