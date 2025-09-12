İzmir'de trafoda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafoda çıkan yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.
Çalıkuşu Mahallesi'ndeki Zincirlikuyu Camisi'nin yanında bulunan trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Öte yandan yangın nedeniyle Çalıkuşu Parkı'ndaki bazı ağaçlar zarar gördü.