İzmir'de tüfekle vurulan bekçi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir mahalle bekçisi, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı.

Pompalı tüfekle ateş açıldığı ihbarı üzerine civarda görev yapan mahalle bekçileri, Evka 4 Mahallesi'ndeki Satuk Buğra Han Caddesi'ne gitti.

Bekçilerin "Silahını bırak" çağrısına uymayan saldırgan Z.Ç. (27) ateşle karşılık verdi. Bu sırada bekçilerden A.K. (33) yaralandı.

Olayda bacağından yaralanan Z.Ç. çevreye ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bekçi ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polisin yerini belirlediği şüpheli, bir manav tezgahının önünde ekiplerce kıstırıldı.

Burada tüfeğini kendisine dayayan Z.Ç, polisin ikna çabaları sonucu silahıyla teslim oldu. Sağlık ekipleri şüpheliyi hastaneye kaldırdı.

Bekçinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.